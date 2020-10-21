路透社報導，消息人士透露，在美國食品藥品監督管理局（FDA）完成一件參與研究者出現嚴重病症的審查之後，阿斯利康製藥（AstraZeneca）在美國的新冠疫苗試驗最快可望於本周恢復。

與牛津大學共同開發疫苗的阿斯利康，一直被視為是這場新冠狀病毒疫苖競賽中的領先者，但由於英國一名參與試驗者出現罕見的貫穿性脊髓炎（transverse myelitis）而感到不適，阿斯利康在美國進行的大型後期試驗自9月6日起一直擱置到現在。

消息人士表示，他們已經接獲通知，可能在本周晚些時候恢復阿斯利康的新冠疫苖試驗。美國FDA拒絕對此消息發表評論。

英國主管機關此前已經對該疾病進行審查，並判定「沒有足夠證據確認該疾病是否與此款疫苗有關」。根據路透社取得的最新同意書草案，英國已經同意恢復接種疫苗試驗，並表示將持續密切注意受到影響的個人與其他參與者。

此外，巴西、印度與南非的主管機構也已經批准阿斯利康重啟在當地的疫苗試驗。

(時報資訊)