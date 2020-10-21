大眾運輸工具上的博愛座什麼時候該讓，常常引發爭議，一名女學生因為坐在博愛座上，遭被一名大嬸不停狂罵，還嗆「你們書都讀到哪裡去了？」，引起網友不捨：「真的很可憐」。

網友貼文表示，搭公車上學時，目睹一名大嬸狂嗆坐在博愛座上的女同學「沒唸書」。（圖／截自《Dcard》）

原PO在《Dcard》發文表示，日前她搭公車上學時，目睹一位大嬸從上車後就一直往車內擠，並靠在博愛座旁，由於博愛座上的女學生被大嬸壓到，可能露出不耐，也沒有馬上讓座，大嬸竟突然高喊「這是博愛座耶！你不讓位就算了，我不能靠著嗎？」，接著更以10字狂嗆「你們書都讀到哪裡去了」。

原PO指出，一旁的女同學見狀後，忍不住回嗆「博愛座不代表一定要讓位」、「我們讀XX學校不代表我們沒唸書」，接著大嬸又怒回「我也是老師耶，小心點！不然讓你們上新聞」。貼文曝光後網友戰翻，不少網友認為，婦人不該情緒性批評別人沒唸書，紛紛回應「還好有正義的人願意發聲」、「博愛座未必要讓阿」、「博愛座是要給需要的人坐」。

不料PO文還釣出當時也在那台公車上的網友回應「當下我在那台公車，那位大嬸不只講了一次你們有沒有讀書！講到連我都覺得不舒服」、「我覺得那個被騷擾的那女生真的很可憐，那個大嬸是幾乎靠在那個女生身上，相信今天不管是誰都會不舒服吧！」。

中天新聞 逼讓座！ 婦怒毆小學生 打到牙齦流血

(中時新聞網)