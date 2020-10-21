國泰航空宣布旗下的「國泰港龍航空」今日（21日）起開始停運，擁有35年歷史的「國泰港龍航空」成為疫情下首個「犧牲品」。

星島網報導，港龍航空於1985年由香港著名紡織商曹光彪等組成的「港澳國際投資有限公司」創立，成立資本為1億港元。由最初一架飛機被外界取笑為「天上有，地下無」，到增加至兩架飛機「天一半，地一半」，機隊逐步擴大。但營運4年，港龍航空的虧損累計已達23億港元，曹光彪曾公開表示港龍每月的虧損額高達500萬港元。

至1990年，國泰航空和太古集團收購港龍航空35％股份，更於2006年全面收購港龍航空，納入旗下。另外，國泰當時動用40.7億，增持中國國際航空股權，而國航則以53.9億購入國泰股權，令國航與國泰形成交叉持股關係。

2016年港龍正式改名為「國泰港龍」，但兩家公司的空勤、地勤服務則維持分家，招聘、制服及股權也不變。至於機尾的龍標誌不再，改為保留在在機身前端。

國泰港龍主要以大陸航線為主，但也經營多個亞洲熱門旅遊地，包括越南河內、泰國清邁等。在停運前，國泰港龍航空的最後一班航班為KA294航班，由越南河內飛抵香港。

(中時 )