高雄市肉燥飯比賽開跑！高巿府觀光局長周玲玟21日在議會宣布，這幾天3個縣巿首長的叫陣後，沒想到台南巿長黃偉哲20日侵門踏戶到高雄，高雄市民跟市議員們，大家已沉不住氣，所以提前宣布高雄市肉燥飯比賽正式開打。

周玲妏表示，肉燥飯比賽分專業店家組及全民制霸組，23日開始接受報名，也謝謝農業局跟觀光局一起來主辦，同時利用比賽的過程，要跟高雄市民及全國民眾講，用台灣豬肉來做肉燥飯是最好吃的，所以請大家拭目以待。

觀光局指出，「專業店家組」限高雄在地合法登記店家、飯店、餐廳及小吃店，要有固定營業地點、固定營業時間，無實體店舖及網路店家不得報名。「全民制霸組」只要是設籍高雄市的料理達人，18歲以上皆可報名。

「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」23日中午12時起至11月1日晚上10時止，限網路報名。第1階段網路投票，篩選出人氣店家與推薦店家。第2階段餐飲專家與秘密客試吃，最後依比例加總網路投票及現場評分，選出10大肉燥飯霸主。

全民制霸組評選方式為現場試吃投票計分，在專業店家組頒獎典禮當天，於活動現場進行「全民制霸百人評選」。邀請專業評審、名人、貴賓及市民，組成100人評選小組，1人3票，進行投票，獲得最多票者即為優勝。

(中時 )