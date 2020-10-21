中天新聞台年底即將換照，關台傳聞不斷，引發外界質疑政府打壓新聞自由。新黨等團體今赴通傳會（NCC）前，表達力挺中天新聞台、捍衛新聞自由的立場，更拿出招魂幡，欲招回失去公正的NCC，並預告聽證會當天，將再度集結在場外，不惜抬出棺材，逼NCC主委陳耀祥出面說明。

新黨與藍天行動聯盟、第三勢力333政黨聯盟、藍營中華天朝等團體，今天上午到NCC前，高呼「國家機器追殺媒體，誓死捍衛新聞自由」、「中天關台，民主關門」口號，包含全國公務人員協會榮譽理事長李來希、日前對前總統李登輝肖像潑漆的資深藝人鄭惠中等人都到場助陣。

新黨主席吳成典說，新聞自由絕不能打折扣，民主社會若沒有新聞自由，將變成獨裁，他痛批，中天新聞台不能因政策被審查就被關台，因為新聞自由不容審核，但技術上犯規可用法律制裁，「如今電視台一面倒，假設沒有中天，真不知道以後要看哪一台」。

吳成典抨擊，NCC成立16年來，該會委員如走馬燈般換了好多批，始終無法獨立，因為時常淪為配合執政黨傳達意志的單位，這比早期的新聞局更糟糕，呼籲蔡政府不該把手伸進NCC，期盼NCC回頭是岸，不能用政策力審核中天新聞台存在與否。

新黨台北市議員侯漢廷說，中天新聞台的工作人員，沒有人因為危害國家安全被起訴調查，不料NCC竟要討論該台是否影響國家安全，簡直可笑至極，先前NCC指控中天新聞台為紅媒，但連NCC主委陳耀祥都已證實中天沒有拿大陸資金，所有指控子虛烏有，欲加之罪何患無辭。

針對NCC指中天新聞台過去多次違規，侯漢廷表示，直播節目中，來賓摳印講錯話，儘管事後下架，但NCC還是照樣開罰，反觀民視、三立把前高雄市長韓國瑜的聲音消音貼上假字幕，名符其實的製造假新聞，結果NCC僅去函要求尊重新聞專業，痛批NCC選擇性辦案，不公不義，明顯羅織罪名。

侯漢廷砲轟，當年反旺中、痛批NCC不關中天的學者，現在成為聽證會主持人，如今談公正二字簡直奇恥大辱；民進黨的政治黑手早已介入媒體，台灣的新聞自由在民進黨執政下逐步向下沉淪。

(中時 )