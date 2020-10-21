性騷擾不分男女，都應該被正視，受害者比起身體受害，內心的傷痛更是難以抹滅。正妹展場主持人黃以安驚爆前天(10/19)在人來人往的東區地下街，遭到暴力性騷擾，她事後po文表示，當時有名陌生男子蓄意大力朝女性胸部位置衝撞，趁機襲胸，男方被追問竟藉機逃跑，讓黃以安氣到落淚：「變態去死，為什麼我沒有揍死他的能力？」。

擁有超過10年主持經驗、曾任106年度國慶大典主持人的黃以安，面對突如其來的性騷擾，因措手不及而自責，她在臉書po文表示前天行經捷運忠孝復興站的地下街，遭某男子襲胸，對方約28至30歲、165至168公分高，側背胸包穿著灰色帽T、雖遮臉但看得出有蓄鬍，突然迎面朝她大力撲撞過來，並趁機抓揉她的左胸。

黃以安表示，當時路上完全不擁擠，男方也沒邊玩手機邊走路，明顯是故意衝撞過來，「我追上去責問時還辯稱沒看到我、沒感覺有撞到！隨及逃跑」，事後黃以安越想越不對，決定公開此事，「到現在我左胸還在痛！他是失憶還是麻痹？」，自責人單力孤當時沒辦法抓住兇嫌去報警，只能提醒女生們要小心。

而事發當天晚上，黃以安更新了進度，她在捷運警察協助下，翻出自己遭撞飛的監視器畫面，畫面很清楚明顯，於是取得影像前往警局報案並被受理，回追影像揪出變態的正臉照，以及他的出入站紀錄，而即使已經報請警方處理，但黃以安坦言受到衝擊不小，「我身體和胸部都還在痛...然後混亂...時而茫然突然哭我也不知道怎麼...」。

❗❗襲胸衝撞變態❗❗ . 10/20 00:40 報案完畢.感謝熱心的捷運警察,監視器事發我被撞飛的畫面 非常清楚明顯,回推去捷運站,有變態的正臉照 並知道他是用甚麼卡出站 ,希望能揪出這個xx . 我嗎?... 由 3000歲少女-黃以安發佈於 2020年10月19日 星期一

(中時新聞網)