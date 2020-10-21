全台首場無人機賽將於雲林登場，雲林縣長張麗善21日於斗南大德工商舉行啟動記者會，活動中小試身手，試飛一架輕型無人機， 張麗善笑說，自己是全台第一位會飛無人機的縣市長，不料經過第二個障礙物時，不慎擦撞掉落。

「第一屆無人機戶外障礙賽」將於11月，於劍湖山世界東方展覽館舉行，雲林縣府祭出高額獎金，吸引各路好手爭相報名，第1名可獲得獎金5萬元，第2到6名皆可獲得1萬元獎金，不過僅限50組團隊報名參加，額滿為止。

張麗善於現場試飛一架輕型無人機，順利飛越第一個障礙物後，張麗善還得意向現場學生揮手，表示自己是全台第一位，會駕駛無人機的縣市長，不料飛越第二個環形障礙物時，不小心擦撞邊框，導致墜機，眾人全笑翻。

雲林縣政府11月將辦全台首場無人機障礙賽，21日於斗南大德工商舉行啟動記者會，縣長張麗善率先試飛輕型無人機。（周書聖攝）

張麗善表示，雲林一年四季氣候穩定，場域開闊乾淨，沒有任何干擾，加上雲縣擁有全台最棒的訓練考照基地，是最有條件舉辦無人機大賽的縣市。

雲林縣政府計畫處長李明岳強調，目前雲林縣為無人機限制空域最少、最友善的地方，虎尾溪鐵橋旁擁有全台第一個考照場地，歡迎民眾到雲林練習，參與無人機界盛會。

(中時 )