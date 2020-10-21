潤寅詐貸案負責人王音之部分今上午辯結，檢方具體求刑30年。王最後陳述時當庭淚崩，表示自己從25歲到現在62歲，每天兢兢業業，24小時都在工作，就是為了把債還清，從來沒有想讓自己過好日子，不僅搞到自己得了胃癌，如今還被指控詐欺，她無法接受。

王音之邊哭邊說，她72年成立尚逸實業後，因經營不善，欠下了不少錢，後來成立潤寅拓展業務，就是要想辦法償還尚逸的債務，從來沒想過要過好日子，尚逸的債後來也陸續還清了。

王說，她以潤寅名義開拓伊朗的市場，起初伊朗市場都是韓國的天下，當時很多人勸她收手，但她一個人單槍匹馬，背著行李四處奔走，一心一意就是為了還債，同時也讓伊朗看見台灣的品牌，史上大概只有她這麼一個人，沒想到因為美國制裁伊朗事件，害她落到今天的下場。

王表示，潤寅沒有集團，「就只有我1個人」，她從25歲開只到現在62歲，從來沒有休息過，每天24小時都在工作，還因此罹胃癌。大家都只道她倒閉過，她沒有第二次機會，但大家都知道她的努力，才會願意幫忙，請法官對她的家人、幫她忙的所有廠商從輕量刑。

(中時 )