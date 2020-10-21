台中市議員李中21日業務質詢時踢爆，台中果菜運銷股份有限公司翁姓總經理坐領高薪且苛刻員工，自己休假報加班費卻不讓員工報加班費，公司營運績效沒有顯著成長，但他的年薪卻增加36％，不公平對待讓員工怨聲載道，李中議員要求農業局與政風人員要徹底調查，若不適任就要請市長儘速撤換。翁姓總經理說，絕無此事。

李中指出，他日前接獲果菜公司員工、青果公會投訴，表示林佳龍前市長任命翁姓總經理後，他緊縮員額讓員工負擔大增，且因為情緒控制不佳經常以「六字真言」辱罵員工，甚至員工因為要借用影印機而被他要求要寫檢討報告，諸多荒謬行徑讓員工迫不及待想透過換市長來換總經理，但盧市長上任後心軟讓他繼續留任，沒想到翁姓總經理不思精進卻變本加厲。

李中指出，翁姓總經理104年到職後，營運績效沒有特別顯著的成長，自己的績效獎金卻逐年暴增，帶董監事出國也給自己記大功，進帳十餘萬的績效獎金，員工去學採購，卻是他自己和親信課長、股長記功領獎金，讓基層員工大受打擊。

此外，他身為經理人理應負完全營運責任，卻經常在請休假的情況下，又自己申報加班費，然而卻不讓員工請領加班費；他給大夜班的員工薪資只有兩萬多，自己一個月的平均加班費卻高達三萬七千多元，甚至新進員工還被要求要通過三年的試用期，種種誇張行徑根本就留不住新進員工。

年初農糧署要求台中果菜公司購置質譜儀，以汰換檢驗效率較差的生化法，讓民眾的飲食安全更加獲得保障，但翁總經理卻百般推託，最後是在農業局的協助下，才終於在五月中提出申請，相關業務也才緩慢展開。

李中表示，過去經發局沒有認真監督四大公司，以致發生果菜公司總經理亂搞的情況，現在市場員工與公會、行口等民眾已經發出怒吼，主管單位也換成農業局，業管單位一定要嚴加調查。此外，他要求農業局要進行以下層面的改革，一、確定總經理定位，二、獎金發放制度化，三、要讓基層的意見有暢通的管道表達，四、主管單位要主動稽查，要讓四大公司都上正常軌道，別再養虎為患。

翁姓總經理今天到議會備詢，員工投訴與事實不符，絕無此事。

(中時 )