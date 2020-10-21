戴姆勒集團(Daimler)執行長凱倫涅斯表示，未來十年內，中國仍將是賓士汽車成長最快的市場，但由於國際貿易局勢和緊張升溫，將調整生產基地，掌握各地需求。

經過十年的成長努力，賓士成為全球最暢銷豪華車品牌，然目前中國、美國和歐洲之間的貿易或政治關係日趨緊張。凱倫涅斯表示，形勢變得嚴峻，協商變得艱難，甚至要考量到貿易衝突。目前戴姆勒需要評估生產足跡，將生產基地移到合理的地方。

戴姆勒去年在中國銷售了約70萬輛客用汽車，美國市場居第二，約為33萬輛。

凱倫涅斯表示，未來十年預計中國市場將是成長速度最快，戴姆勒將緊跟市場。但是由於國際貿易緊張情勢升高，全球銷售前景不確定。

獲益於中國市場反彈，賓士和競爭對手BMW在第三季的財報皆出現優異成長。

關於歐洲的貿易緊張關係，執行長對於英國無協議脫歐感到憂慮，並希望最後一刻能解決。「如果出現硬脫歐，我們將不會開啟工廠，因為從銷售數據來看，這不值得」，凱倫涅斯指的是英國的銷售數據，並指出要學習與WTO規定共同生存。

另外由於全球市場的片斷化趨勢，以獲利取向的製造商難以達到生產規模。例如戴姆勒只在德國生產S系列豪華轎車；全球僅銷售10萬輛，到美國或中國去設置生產線，將是非常不值得，凱倫涅斯指出。他並認為，美國大選無論誰勝出，美國與其他國家的緊張關將繼續存在，兩位候選人是說關心貿易不平衡，而戴姆勒必須都做好準備。

(時報資訊)