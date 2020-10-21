在港股連漲3天，早盤開高126點之後，就一路走高並在開盤半小時左右，大漲333點刷下1個半月新高24903點。另方面，居高思危市場投資人開始降低持股，恆指也立刻反轉向下震盪。所幸，恆指在50日線24574點以上得到支撐，不只重返百日線24697點以上，早盤也大漲近180點。恆生指數早盤收24747.93點，上漲178.39點，漲幅0.73%。國企指數(H股)早收10064.39點，又見收復萬點大關，上漲76.06點，漲幅0.76%。

國泰航空宣布裁員計劃，國泰港龍航空即日起停止營運，2500名員工會受影響。國泰航空(包括國泰港龍航空)全集團減少約8500個職務，約佔總集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工。國泰表示，未來前景仍不明朗，復甦腳步相當緩慢，計畫明(2021)年非機組人員將進行第3輪自願無薪假。裁員瘦身消息被市場以利多解讀，國泰航空股價午前一度飆升近7%，早盤收漲4%。

螞蟻集團得以在港股上市好消息持續發酵，母公司阿里巴巴股價再度上漲，早盤暫收0.5%，盤中一度達303.8港元再創新高。

(時報資訊)