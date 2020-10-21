市場派主導的大同(2371)臨股會順利落幕！但公司派拿下當選權數最高董事(獨董)以及林郭文艷在現場投票拿下13億權，都為這場臨股會後的首次董事會召開和未來的接交事宜埋下變數。

市場派代表王光祥今天在臨股會後表示，目前規畫在下周三或周四召開董事會，選任董事長，並公布總經理人選，之後到經濟部進行新董事及獨董登記作業。

由於今天當選的9名董事中，合計電子投票和現場投票最高當選權數為公司派的獨董王金來，當選權數為22.95億權，因此，新董事會的首次會議，將由王金來負責召集。

今天公司派在現場投票拼翻身，電子投票僅有拿下39.4萬權的林郭文艷，在現場投票時，敗部復活拿下13億權；而王金來在電子投票數僅1.01億權，但現場投票拿下了21.94權，合計拿下22.95億權。

對於新任獨董和董事能否在下周順利召開董事會？王光祥表示，已經和王金來獨董通過電話，對方表示願意配合，請大家放心，新董事和獨董都會以祥和為公司利益的方向來召開。

市場對今天公司派拿下2席董事席次也相當關切，由於公司派王金來拿下了當選最高票，下周董事會能否順利召開，關鍵最高票動向決定市場派能否如願在下周召開董事會。

市場派能否順利完成新董事獨董登記，恐怕還有變數！

(時報資訊)