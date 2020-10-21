教育部所屬教育廣播電台轉播「法國廣播電台」節目，遭下令停播。國民黨政策會專員呂謦煒指出，法廣因播太多大陸正面消息被停播，中天新聞因內容為當權不喜，現在岌岌可危；民主自由國家所稱的捍衛言論與新聞自由，最大的基礎就是不能管制內容，政府不能帶頭規範媒體什麼不能講。在蔡英文政府統治下的中華民國，還是民主自由的國家嗎？我們還享有真正的言論自由、真正的新聞自由嗎？

呂謦煒在臉書指出，因《自由時報》一則「新聞內容捧陸貶台」的報導，法廣就被教育電台停播了！教育部還說將促請教育電台建立「內容審查機制」。內容不合上意就逕自停播，現在是法廣，之後是不是中天新聞？

他說，法廣所謂的「捧陸貶台」，其實是民進黨容不下、也聽不得報導大陸好事的新聞，只准媒體批判大陸、人民仇恨大陸。這種片面且極端的立場，其實是民進黨故意要讓台灣人當鴕鳥，對大陸情勢與國際動向一無所知，這才真正是民進黨對台灣人民最大的洗腦！

呂謦煒指出，法廣已經被停播了，中天新聞現在也岌岌可危。中天新聞難道不就是因為立場不同，就被針對性地以「國家安全」項目審查？中天新聞難道不就是因為內容不合乎上意，才被民進黨高層往死裡打？綠營的媒體大亨已摩拳擦掌，等著52台黃金區塊！

他表示，民主自由國家所稱的捍衛言論與新聞自由，最大的基礎就是不能針對內容進行管制，政府不能帶頭規範媒體什麼不能說、什麼不能講。法廣停播，因為播太多大陸正面消息；中天新聞換照被刁難，也是因為內容為當權者不喜。在蔡英文政府統治下的中華民國，還是一個民主自由的國家嗎？我們還享有真正的言論自由、真正的新聞自由嗎？

呂謦煒提醒，現在說不准報導大陸的好話，之後是不是會說不准報導民進黨的壞話？現在說不准報導大陸的崛起，之後是不是也不准報導台灣在民進黨統治下的惡政？只要報導，就是中共大外宣，就是中共同路人，就要落得被民進黨抹紅、關台、封鎖的下場！根本不可能是中共傳聲筒的法國公共媒體「法廣」，現在已經被抹紅。下一個輪到誰？

呂謦煒強調，民進黨似乎以為，只要停播，就能讓這些消息通通都不存在。只要關掉媒體，就能讓人民監督民進黨的力量消音。民進黨，你錯了！不論民進黨怎麼操作媒體，不論民進黨怎麼糊弄輿論，監督的力量不會乖乖受縛，真實的聲音必會破繭而出。力挺中天新聞，不是為了某一家媒體，而是為了人民自由發聲的權利，而是為了發揮人民監督的力量！

(中時 )