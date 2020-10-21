近日傳出台灣多名軍情局退役人員疑遭對岸吸收並提供情報，台北地檢署為此約談張姓退役上校等人，並依違反《國家情報工作法》聲押禁見。綠委陳亭妃表示一定要嚴懲嚴辦，綠委鄭運鵬則說，證據到哪裡就加以嚴判。

陳亭妃指出，在國安5法修正後，居然還有將校級人員以身試法，讓人驚訝。未來這些人如果確定確有其違法情事，可能將遭收回退休俸，台灣也要去做些殺雞儆猴的動作，讓一些伺機當共諜的台灣將校有所警惕。

鄭運鵬表示，在國安5法修正後，到中國參加慶典活動的退將、退休公務員確實有減少，此案可能是第一次適用5法的共諜案，希望法官依證據判案，別再發生過去法官自己心證而不願意重判的狀況。

鄭運鵬指出，台灣在共諜案的偵辦和判決，不止是對國人交代，國際盟友也相當關切，如果台灣無法阻止共諜、無法嚴辦嚴懲，美國等盟友就不敢和台灣有更深入的軍事和高科技產業合作，影響層面很廣。

鄭運鵬說，這次被破獲的對象，也有自稱是被派去中國的情報人員，兩岸情報工作的確會有無間道的劇情，我也希望檢方的證據必須充份完整，不要冤枉了真的對國家付出的情報人員。

(中時 )