台中市長盧秀燕21日出席「北屯區北屯好宅新建工程」上梁典禮，針對今年台中市跨年晚會如何規劃？盧秀燕回應，因應疫情研議2套計畫，一是正常舉行，二是停辦或減量調整，將視疫情發展滾動檢討，屆時將發布消息，讓市民知道。

盧秀燕表示，根據聯合國衛生組織及衛生福利部提醒，新冠肺炎可能於秋冬季節重新流行，對於年底大型或人潮聚集活動，依照今年初台灣燈會經驗，將從嚴提前部署，因為市府年底將有多場大型集會活動，包括跨年晚會、台中花毯節、綠柳川舊城區的聖誕燈會等，屆時人潮較為密集，若新冠肺炎流行再起，造成市民健康威脅，將考量部分活動停辦或減量，市府將做好相關準備。

盧秀燕指出，台中防疫經驗比別人豐富，舉行2020台灣燈會，當時2、3月也是新冠肺炎疫情最嚴重的時候，市府防疫得宜，讓活動圓滿落幕，對於年底大型或人潮聚集活動，市府將根據今年初台灣燈會經驗，研議兩套計畫，一個是正常舉行，一個是停辦或減量調整，將視疫情發展滾動檢討，到時後會提前發布消息，讓市民知道。

(中時 )