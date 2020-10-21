平溪天燈肇災意外頻傳，近3年有13件求償案件，但攤商自組的永續回饋金去年用鑿，成為求償無門空窗期，新北市市政會議21日通過《新北市天燈永續發展自治條例》草案，將送市議會審查，擬定業者須在每張天燈張貼專屬「標章貼紙」才可販售，初步研議每個標章收費20到50元不等，作為永續基金使用，違規業者最重可開罰1萬元。

平溪天燈被列為世界必訪觀光景點，卻不時傳出燃燒天燈掉落的肇災意外，當地攤商2013年自組永續發展基金會，提供受災戶賠償金，不過近年繳納意願低靡，經費去年底用鑿，今年初又有1名騎士因天燈飄落釀車禍，求償無門也讓公所相當頭痛。

《新北市天燈永續發展自治條例》草案今獲市政會議通過，規定未來將由市府統籌成立天燈施放永續發展及基金管理會，邀集當地業者代表、副市長或市府官員、專家學者組成，共同決議每個天燈收取金額、天燈標章樣式、基金會收支與使用項目等。

經發局說明，若自治條例上路，未來業者須按照預期販售的天燈數量，向基金會申請天燈標章，並依數量繳納永續發展費，初步研議每張約收取20到50元，每個天燈都需張貼標章貼紙才可販售，若業者有剩餘的天燈標章，仍可繳納回基金會並申請退費。

至於稽查方式，經發局指出，目前平溪約53家較有規模的天燈販賣業者，每年約施放40萬紙，未來除了由稽查人員逐店稽查，確保店內天燈均有標章外，同時也規畫檢舉獎勵機制，民眾檢舉違規業者可獲取獎勵金，違規業者最重可裁罰1萬元。

「未來天燈勢必全面漲價！」新北市平溪區魅力商圈協會理事長林高美雲說，製作天燈程序繁瑣，賣一個只能賺幾10元利潤很低，尤其疫情衝擊一天賣不到1、2個，大部分攤商支持成立基金會，為居民也是為自己買一個保險，但盼金額控制50元以下，「未來隨著成本增加，會做適度價格調整。」

新北市議員林裔綺認為，自治條例不知何時能通過，若等到基金會成立並籌募到基金，拖上1年、2年都有可能，呼籲市府把握後疫情時代，儘速幫平溪居民保火災意外險，等到疫情解封、遊客回溫，再與成立好的基金會資源銜接，相關措施才會完整。

林裔綺也說，地方支持推動自治條例，但不希望收取金額太高，尤其平溪很多阿公阿嬤利用零碎時間賣天燈，年事已高、一天賺不到多少錢，希望市府盡量壓低價格，加強宣導標章領取規範、領取地點等資訊，以免讓攤商搞得霧煞煞，還恐被罰錢。

(中時 )