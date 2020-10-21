宜蘭頭城鎮長曹乾舜與鎮民林姓男子熟識，曹2015年5月間獲知鎮立幼兒園要公開甄選，在上網公告前告訴林甄選一事，林為了讓女兒轉任契約進用教保員，以40萬元賄賂曹批准進用。同年12月間，再以50萬元賄賂曹讓兒子進入鎮公所清潔隊任職。新北地方法院依貪污治罪條例判林有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。

判決書指出，曹知道林的女兒在頭城鎮鎮立幼兒園擔任臨時教保員，因此在教保員甄選上網公告前，通知林幼兒園即將甄選，林為了讓女兒轉任成契約進用教保員，向曹行賄，曹因經濟狀況不佳便當場答應批示進用林的女兒，林在女兒轉任後前往曹的住處交付40萬元賄款。同年12月間，林看到頭城鎮公所公開甄選清潔隊員，便再次以50萬元行賄曹，讓無業在家的兒子進入任職。

新北地方法院認為，林的行為助長曹收賄惡習，嚴重危害國家公務員形象、破壞公務機關晉用人員的審查機制，但考量林平日以打零工為業，須扶養95歲的母親，且犯後坦承不諱，已在偵查中繳回所有賄款，因此依貪污治罪條例判處有期徒刑10月，得易科罰金30萬元，緩刑2年，褫奪公權1年。

(中時 )