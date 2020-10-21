劉璇發文。（圖／翻攝自劉璇微博）

41歲大陸「體操皇后」劉璇19年前退役後轉換跑道，曾演出電視劇集 《女拳》，也曾當歌手推出首張專輯《美麗的樣子》，8年前他跟四川足球元老王茂俊的獨生子王弢（音同濤）結婚，5年前生下一子，今年又添了個女兒，湊得「好」字，最近她在節目透露，生完首胎後產後憂鬱嚴重，甚至一度後悔當媽，想把兒子送人照顧。

劉璇早年曾在雪梨奧運贏得了女子平衡木項目的金牌，退役後她進入北京大學新聞與傳播學院就讀，改當藝人，她與王弢愛情長跑11年，2012年開花結果結婚，隔年在香港賽馬會和遊輪舉行浪漫婚禮。今年她跟老公迎來二胎女兒，兒女雙全的她，卻自曝一開始當媽曾後悔。

劉璇最近和老公上《新生日記2》，已經是二寶媽的她談到產後憂鬱心有戚戚焉，昨(20日)她在微博透露，記得第一次當媽後，心裡產生了一種想要逃避現實的情緒，讓自己和其他人之間隔了一道牆，無法和親友溝通，還常常哭泣，兒子一哭她就想要逃避，甚至有把兒子送人的想法。

後來劉璇才明白，自己是因產後內分泌激素的變化得到產後憂鬱，開始學會去正視它，生二胎後她因有過先前經驗，才調適得比較好，再加上老公在一旁「神隊友」的包容照顧，讓她不再恐懼這段時光，最後強調「希望大家可以關注『產後抑鬱」，這不是無理取鬧更不是矯情…是一種為了一個生命做出的母性的光輝」，網友也為他們加油打氣，直說：「所有媽媽都不容易呀」。

(中時新聞網)