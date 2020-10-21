疫情帶動遠距應用及終端設備需求大增，全球產業迎來革命性新局，為協助台灣廠商與世界接軌，2020年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan) 」首度攜手「台灣電路板產業國際展(TPCA Show) 」、「台北國際光電周(OPTO TAIWAN) 」 及「台灣國際雷射展(Laser & Photonics Taiwan) 」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式，即日起至10月23日在台北南港展覽1館盛大展出，共有800家國內外參展商、使用1850個攤位，透過電子產業跨域結合，呈現台灣電子製造產業全貌，共同搶進5G時代新商機。

行政院副院長沈榮津、美國在台協會副處長谷立言，聯展主辦單位外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽等人共同出席今日開幕典禮，為首屆電子聯展揭開序幕。

行政院副院長沈榮津表示，過往我國支付外國廠商合作的技術授權金甚高，但近年此現象已有所翻轉，且Google、Facebook和Amazon等國際頂尖科技大廠紛紛來台設置研發中心，我國儼然已成為全球高階智慧製造及研發重心。

貿協董事長黃志芳表示，全球電子業受疫情影響陷入產業鏈斷鏈危機，「台灣國際電子製造聯合展覽」是全世界唯一可以實體開幕的電子聯合展覽，展現台灣防疫與產業的堅強實力，貿協將與產業先進一同重組並打造具韌性的供應鏈，帶領業者更接近買主與市場。

電電公會理事長李詩欽表示，據工研院預估，今年資訊電子業產值將達新台幣7.1兆元，為台灣經濟發展的主力，「台灣國際電子製造聯合展覽」展現我國高階智慧製造的實力，電電公會將持續與貿協及各代表公會攜手協助廠商再創產業價值。

為使台灣企業與國際市場的交流不間斷，今年電子展及AIoT展首次運用數位科技，透過線上線下同步方式，辦理新產品發表、展場直播(Live Tour)及論壇直播等，讓世界看見台灣電子製造產業豐沛的創新能量。

本屆電子展及AIoT展匯聚國內外關鍵電子零組件、儀器儀表、電池電源、人工智慧與物聯網、智慧零售、電子商務及照明業者，包括中華電信、遠傳、台灣固網、仁寶、固緯、致茂、擎宏、康舒科技、華城電機等指標大廠均參展力挺。

(時報資訊)