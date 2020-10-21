大同新當選董事王光祥今（21）日近中午，親赴股東臨時會現場，與主席欣同董事長林宏信握手致意之外，並表示已和公司派新當選獨董王金來通過電話達成共識，將依公司法規定，於下周三、四（28、29）日召開董事會後辦理經濟部變更登記。他並再次強調會推選林文淵為大同新任董事長，而對於總經理人選則未加透露，待選舉董事長後公布。

至於有媒體詢問若碰到現任董事長林郭文艷未順利辦理交接，如何因應？王光祥說，「不做任何臆測」，並三次強調「秉持和平、祥和、大同公司利益三個方向走下去，相信林郭董事長會一起為了大同的好，繼續擦亮大同的招牌，讓百年大同永續經營。

王光祥於股臨會後接受媒體聯訪，他強調大同的土地資產是大同公司重要的資產，尤其像是中山北路總部土地更是國家級資源，新任董事會上任之後，會先展開土地資產的清理，並列出優先順序的分階段處理，不是說要馬上處理土地就能做的。至於位於仁愛的芙蓉大樓現為招租商辦大樓，而該棟於民國60年興建以來，將近50年歷史，而且政府鼓勵都更改建優惠政策下，都是會加以考量的重點。

大同新當選董事王光祥（右）向主席、欣同董事長林宏信律師握手致意。（攝影∕王永泰）

以下為王光祥的當選感言。

感謝經濟部、金管會這一次給大同股東自己做主的機會，讓股東合法召開109年第一次的股東臨時會，選出6席普通董事和3席獨立董事。

從106年以來，大同董事會一直有違法爭議，這次主管機關做出有作為的決定，司法機關也做出合乎法令的裁判，大同公司終於產生一個可以合法運作的董事會，這是所有股東殷殷期待、齊心努力的成果。

今天大同股東投票的權數超過92.34%，顯示股東們都十分關心大同的未來，本人做為大同股東的一分子，衷心希望股東用選票選出自己支持的董事和獨立董事，引進監督力量，所有的股東就不要分彼此。本人也感謝林郭董事長平和參與這次的股東臨時會。

大同召開第一次臨時董事會，本人將會推舉林文淵先生擔任大同董事長，照顧全體員工和股東，齊心協力創造大同下一個百年榮光。

大同新當選董事王光祥親赴股臨會感謝股東們的支持。（攝影∕王永泰）

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(中時新聞網)