台鐵3年斷軌9次，立委再爆新購巡軌車5年驗收未過。（圖／陳椒華立委辦公室提供）

519台鐵成功站又傳斷軌44公分，還讓2列車高速通過的驚悚事件。時代力量立委陳椒華今日在立法院交通委員會質詢國家運輸安全調查委員會時提出，近3年台鐵斷軌9次，而新購入的巡軌車5年驗收未過，對運輸安全有幫助嗎？運安會表示，已超乎他的工程經驗。

有關台鐵局軌道安全問題，根據陳椒華立委辦公室統整，2018年間4件，3月7日南港站、10月20日北湖至富岡站間、10月24日楊梅至富岡站間、12月21日楊梅至富岡站間K77+680；2019年間1件，12月12日湖口站（89K＋250處）；2020年間4件，2月16日楊梅至埔心間、5月19日成功至大肚溪南號誌站間、9月28日桃園~鶯歌間（K51+783處）、10月15日南澳站軌道魚尾鈑出現裂縫。

時代力量立委陳椒華質詢時說，普悠瑪事件後，繼續斷軌，從2018年至今，台鐵共9件斷軌、裂縫事件，台鐵處理情形令人覺得驚悚，基礎焊接都出問題。

陳椒華說，519成功斷軌44公分應立即更換，台鐵局卻拖3個月；台鐵局在今年3月就發現斷軌，先以夾具固定，依規定應立即更換鋼軌，竟然一再延宕預定6月更換，5月19日就發生事故，為何不當天更換鋼軌？到現在缺料供料都還沒解決？台鐵有巡軌車EM80，卻已經過期10年，2015年買新的KE100，採購5年至今仍未驗收通過，還對廠商放水11次。

陳椒華問運安會，針對「無法針對鋼軌斷面測輛系統提出說明」的巡軌車，驗收5年還沒有過，台鐵一再放水，運安會怎麼看？對運輸安全有幫助嗎？

運安會說，如果是沒有相關功能巡軌車，又一直驗收五年不過，超乎他的工程經驗，這問題非常重要。至於斷軌，運安會說，正在調查。

(中時 )