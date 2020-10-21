美國現任國會任期將在明年1月期滿，近日傳出眾議院「中國工作小組」提出包括支持美台交往限制鬆綁、定期軍售、台灣國際參與等7項挺台法案。綠委陳亭妃表示，這是對台灣的肯定，幫助了台美關係。

美國國會第116屆任期將在明年1月3日期滿，屆時尚未通過的法案就將失效，為了在任期結束前通過重要法案，共和黨在5月成立了眾議院的「中國工作小組」，近日包裹了137部法案，也提出了「中國工作小組法案」。

其中7部與台灣相關法案，包括定期對台軍售，支持台灣有義務參與聯合國等國際組織、確保美國履行台灣關係法義務、維持美國組織中國武力犯台、讓台灣人員在美國領土可以秀國旗、穿制服、推動台灣加入國際貨幣基金(IMF)，以及確保國際金融機構公平雇用台灣人。

陳亭妃說，這些法案有助提升AIT台北辦事處長的位階，現在的AIT處長只要美國國務院同意，但未來必須比照美國駐外大使一樣的任用權，需要參議院同意，而這樣的升級，也代表台灣國家地位的認同和升級。

陳亭妃表示，這些法案絕對有助於台美關係，尤其強化法案從過去到現在一直都存在，美國近來有最高的國務次卿到訪台灣，不也是因為有加強版的法案，他才有辦法來台灣嗎？所以在這樣的狀態之下，其實所有的台美之間法案絕對不會刺激，而是讓台灣能夠真正走向一個正常國家的狀態。

(中時 )