台中市斥資5億1000多萬元、約220戶社宅，「北屯區北屯好宅新建工程」21日舉行上梁儀式，保留基地5棵列管老樹及15棵樹木，預計2021年底完工。市長盧秀燕表示，北屯段社宅設置幼托設施，保留當地老樹維護生態，配置良好公共生活機能，讓青年人住好宅、放心住台中。

市長盧秀燕擔任主典者，祈求工程圓滿順利。盧市長表示，北屯段基地原為荒廢舊眷舍「長安新村」舊址，經北興里長陳長勳爭取，保留當地北興里民集會所及停車場；社宅2棟建築間將設置連接平台，讓居民往來互動、集會，完工後先登記，預計2022年初可入住。

住宅處指出，由建築師姜樂靜規劃設計、華盛營建工程股份有限公司承攬工程建造，以「共居、文創由交流開始」為設計概念進行活化，以當地老樹為起點，串聯基地人文及生態，讓建築體就像2棵樹互相擁抱、伸展呼吸，並創造空中共享平台，讓各層住宅單元都能連結，建築採用年輕、活潑、錯落韻律的現代感造型，創造簡單平凡的幸福家園。

住宅處表示，北屯段基地鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，為連通市區主要通道。建築物規劃地下3層、地上11層複合混居式好宅，地面層設有店鋪4戶、社會服務站與托嬰中心，2樓與5樓設計成東西2棟連結的空中舞台、共享空間；居住單元則提供1房型129戶（8坪）、2房型61戶（16坪）、3房型30戶（24坪），共220戶優質住宅社區，其中1房型另規劃20戶共居房型。

住宅處表示，市府建構社宅以「比豪宅更好的好宅」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度；青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達9成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

民進黨市議員曾朝榮說，北屯社會住宅位於校園及市場周圍，地段好、建物好、生活機能好，交通四通八達，爭取原地保留老樹，整合人樹共生的方案，讓市民居住安心。

(中時 )