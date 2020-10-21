今年四月結婚的丁巧唯與導演老公王鼎霖喜獲麟兒。（寶麗來國際娛樂提供）

女星丁巧唯（丁丁）今年4月與導演王鼎霖結婚，21日在臉書報喜，宣布兒子「Nolan」出生！她特別謝謝兒子「貼心」，「讓媽媽只花10分鐘就把你生出來！生產過程完全不痛，速度也比想像中得快很多，生完休息一個小時左右，我就可以下床去廁所，還直接吃了晚餐」，她直呼這一切感覺好神奇，雖然懷胎10個月，但第一眼見到寶寶的時候，還是無法想像。她還向兒子介紹「那個剪了你臍帶的是你爸爸，歡迎你加入我們，以後請多多指教」。

丁丁18日清晨突然開始感到陣痛，在老公王鼎霖陪伴下，前往中山醫院待產。資深製作人公公王鈞、婆婆丘秀珠、演員媽媽林秀君大家都緊張不已，但大家想想第一胎不會太快，於是跟朋友各找一個地方等待孫子的誕生。沒想到才說沒那麼快，這個孫子就體貼媽媽到了極點，自然產的過程中沒讓媽媽太痛，一進產房還只花了十多分鐘就完成了生產。

看著兒子誕生，王鼎霖很感動也很興奮，沒膽子拍下過程的他，選擇親自剪臍帶，看著老婆與小孩，他一陣手軟，結果剪了三次才剪斷。抱著兒子的王鼎霖開心到不肯放手，直呼兒子跟他小時候一模一樣。

王鼎霖笑說，兒子出生以後，整個產房外都是他媽媽在開心大叫「我孫子好可愛喔」的聲音，而他幫兒子取名Nolan，緣起於他很喜歡電影《黑暗騎士》、《蝙蝠俠》的導演克里斯多福諾蘭的名字，因此以此為名，也希望兒子在藝術創作方面也這麼有才華。

妙的是，剛出生的Nolan根本是王鼎霖小時候的翻版，隔天，突然發現兒子有著雙眼皮跟大眼睛，加上大耳朵、漂亮的嘴唇，像極了丁巧唯。到了昨天林秀君又發現，奇怪怎麼看起來有點像親家王鈞，逗得大家打趣說「可能Nolan還沒想好」。

林秀君說，丁丁從小身體不好，所以她一直很擔心她，沒想到懷孕過程，她不但氣色好，狀態也很好，要謝謝婆家照顧得很好。而她看著生產完的女兒，忍不住問，你還敢生嗎？沒想到女兒立刻回答她，「敢阿，我要生三個！」讓林秀君佩服不已。

(中時 )