台灣金聯資產管理公司連續10年舉辦平價住宅出售專案，自10月7日起推出至20日止，在全部100戶物件中，已完成申購登記手續者有62戶，另有12戶網路登記者正在補辦手續中，整體銷售率粗估達74％，打破歷年同期紀錄，專案將在10月28日截止，預估周六、日將再湧現一波登記潮，銷售率可望打破九成以上。

台灣金聯董事長施俊吉表示，有意購屋成家民眾，可把握本週末看屋機會並儘早登記，由於申購採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，代表只要完成登記，其先後登記順序並不影響中籤的機率，因此只要有合意物件就可登記，不要因為物件登記人數太多怯步。

施俊吉指出，今年登記情況較往年熱絡許多，顯示平價住宅仍是市場主流，開放申購登記二周以來，上網查看物件的人數高達6.5萬多人次。網頁瀏覽量達72萬餘次，周休假日賞屋人潮眾多，台南部分物件甚至要發號碼牌才能分流人潮，賞屋人數打破歷年同期紀錄甚多。

已完成申購登記的62戶中，其中有50戶（81％）因為有2人以上登記，依辦法必須在11月5日經由抽籤決定買家。施俊吉說明，登記最熱門的物件包括台南崇賢三路華廈、汐止橫科路華廈、南投竹山瑞竹公寓，登記人數都在20人以上。另新北三重菜寮、中和南勢角南方之星及板橋江之子翠等11戶捷運宅，目前完成申購登記的有9戶，尚有多組在詢問中。

這次活動最低總價95萬元的高雄旗山大衛營4戶套房，全數受理登記。台南地區共推出14戶，目前已有13戶受理登記。其餘台中市、南投縣及苗栗縣等物件也幾乎完全受理登記，成績非常不錯。施俊吉強調，除平價住宅外，今年也提供位於台北市內湖福華廣場及大安區的微型辦公室，適合初次創業年輕人申購。

施俊吉說，該公司推出的平價住宅因價格實惠、CP值高，每年推出都受到民眾熱烈歡迎，今年因物件遍布全國，各類型物件均有，民眾選擇性高，所以登記申購非常熱絡，整個專案銷售活動只有22天，預估可以達成九成以上的銷售率，也就是在22天之內可以賣出90戶以上的房子，說明只要價格實在、產權清楚，仍然是民眾購屋主流。

(工商 )