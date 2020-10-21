文策院21日宣布將在11月推出台灣文化內容品牌「創意內容大會」（TCCF），從台灣出發、面向國際市場，進一步引領未來內容產業趨勢與體驗經濟。文策院董事長丁曉菁表示，目前已有21國家、上百位買家報名參與。

TCCF創意內容大會十大特色，包括內容開發計畫鋪陳前端開發第一哩路、國際合製專案力挺產製最後一桶金、多項創投媒合服務推介會發布、集結多項產業整合內容產製能量、匯集全球逾百位買家進場、跨界論壇洞見關鍵產業趨勢、新型態數位線上展示交易服務、產業跨界交流展現強強聯手整合實力、新媒材未來內容技術趨勢體驗與故事力交易所、文化新潮進行式等。

丁曉菁表示，TCCF創意內容大會將扭轉國內市場交易模式，對接國際目前主流交易模式，亦即在作品開發前期就以創意吸引買家，同時希望透過展會升級，捲動後疫情時代內容交易產業能量，藉由跨域創意展演與趨勢論壇創造台流，塑造台灣文化國家品牌。

2020年TCCF創意內容大會是將原有「台北電視內容交易暨創投媒合會」、「出版影視跨產業媒合會」，以及內容產業未來，融入創意升級，所建立出來的全新內容交易市場及台灣創意文化概念品牌，將結合文策院在內容開發、國際合製、創投媒合推介所推出的開發助攻機制，並將透過論壇講者洞見內容產業趨勢、以策展及跨業合作展現台灣當年度最新創意內容，提供前瞻未來內容體驗及促進內容市場交易。

(工商 )