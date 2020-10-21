外出吃飯通常都會和親朋好友們一起，這時若是獨自一人就會顯得特別孤單，不過近幾年「獨食」也越來越盛行，但偶爾還是會碰上一點小意外。近日，一名網友外出吃小火鍋，沒想到離席裝個飲料的時間，店員就把自己的桌面收拾乾淨，讓她相當崩潰。

這名網友在《爆怨2公社》中分享這段經歷，提到自己日前自己和朋友外出吃小火鍋，但朋友已經先結帳離開，只留下他一個人繼續吃，中途PO主暫時離開座位去倒杯紅茶來喝，沒想到再次回到座位時，就看見自己的桌面已經被店員收拾過了，讓她頓時超級傻眼，直呼：「這是一個人吃飯的悲哀嗎」。

此文一出，不少網友也跳出來表示自己有過類似的經驗，「一個人吃飯錯了嗎？」、「很能體會這種感覺…我也常被收掉」、「我上次也是這樣被收掉」、「有一次吃雞腿飯，吃到剩雞腿去倒個飲料回來，也被收走」、「我去上個廁所，回來連桌子都擦好，鑰匙收去櫃檯」、「我有一次也是一樣，我外套還在椅子上，上個廁所回來餐點就給我收走了」。

也有人給予PO主建議，提供如果下次再一個人吃飯的話可以使用的妙招，「一個人去吃的話，會刻意帶件外套或帽子，暫離坐位時才不會造成尷尬」、「可以讓店家再補一份吃到撐」、「跟店員講，通常會補一鍋來」、「以後一個人去吃飯時，可能要跟店員註明一下」、「我有次一個人吃飯，要上廁所但怕餐點被收走，我跟店家說我離開一下餐點先不要收」。

(中時新聞網)