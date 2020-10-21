新冠肺炎疫情衝擊全球航空業與旅遊市場，香港國泰航空集團今日宣布企業重組，大裁8500名員工，而旗下的港龍航空將停止營運。國泰航空企業工會理事長廖修暖表示，上午與公司協商，公司已提出優退方案，合乎條件的員工最高加30個月，條件優於《勞基法》，至於優離方案的細節，公司還未說明。

國泰航空集團將裁員約8500人，相當於集團職位總數約24％，但透過凍結招聘與自然人手流失，將實際削減的員工減少至約5900人，其中分別為5300名駐港員工和600名外站員工。國泰港龍航空將停止營運，集團尋求由國泰航空及旗下的香港快運航空，接手港龍航空的大部分航線。

國泰航空也指出，公司將於2021年繼續實施高級管理層減薪，並於明年上半年向非機組人員員工推出第3輪自願性特別休假計劃。所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，疫情席捲全球，為航空業帶來沉重打擊，公司必須進行根本性的重組，否則集團將無法繼續營運。國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案，亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。

鄧健榮指出，公司採取了許多措施，包括縮減航班、推遲新飛機交付、暫停非必要開支、凍結招聘、實施高級管理層減薪、安排兩輪特別休假計劃等，但國泰航空每月仍然消耗15億至20億港元現金，長此下去將會難以為繼。

(中時 )