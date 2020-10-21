台北市議員王世堅因為痛批行政院長蘇貞昌逾越職務，遭到自己人圍剿，王世堅感嘆支持者背棄自己容易，但他們不敢背棄有權勢的人。和王世堅不同黨籍的台北市議員鍾沛君，在接受《中時新聞網》採訪時力挺他並表示，王世堅議員是非常合格的民意代表，很敢言的站出來挺新聞自由，也因為紓困方案和蘇貞昌槓上，王世堅反映的都民意，非黨意，很遺憾他遭到黨內圍毆。鍾沛君直接向蘇貞昌喊話，「蘇院長雖然作為行政部門的最高首長，但畢竟也是政壇的老前輩，什麼事可以做，什麼事不能做，我相信你有自己獨立的判斷」。

【政新鮮】王世堅批蘇遭出征 鍾沛君力挺「不為黨意為民意」

鍾沛君近一步指出，中天現在面臨換照的事件和15年前，包括友台在內的7個頻道換照不過的事情，無巧不巧都在民進黨執政的時候，這絕非巧合，歷史是會不斷重演的。她怒轟，如果民進黨是一個慣性用換照來箝制媒體發聲的政黨，歷史班班可考，會看到他們一直使用這種拙劣的手法。鍾沛君也請總統蔡英文不要躲在背後，一副置身事外的樣子，就算不是她指使的，但行政院長是她自己選的，歷史終將算在民進黨的頭上。

現在許多異溫層都站出來替中天新聞發聲，挺的是一種不同的價值和新聞自由，鍾沛君相信，這股聲音會越來越大，而民進黨如果想正視這股聲音，並體認到新聞自由是一種必須被保障的價值，那蔡總統現在懸崖勒馬還不算太晚。

（攝影/陳威成、剪輯／范佐意）

(中時新聞網)