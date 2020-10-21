大同(2371)市場派代表三圓(4416)王光祥董事長和欣同董事長林宏信，今(21)日於臨股會後發表感言！王光祥表示，感謝經濟部、金管會這次給大同股東自己做主的機會，讓股東合法召開109年第一次的股東臨時會，選出6席普通董事和3席獨立董事。

林宏信則表示，舉行這次的臨股會，比選舉還累，脫了12層皮、備極辛勞。對於這次的選舉結果是否符合預期，自已並沒有太關心。只關心自已是否選得上，所以並沒有所謂是否超乎預期，為這次的臨股會奮鬥了3年多，終於選上了董事。

王光祥指出，從106年以來，大同董事會一直有違法爭議，這次主管機關做出有作為的決定，司法機關也做出合乎法令的裁判，大同公司終於產生一個可以合法運作的董事會，這是所有股東殷殷期待、齊心努力的成果。

今天大同股東投票的權數超過92.34%，顯示股東們都十分關心大同的未來，做為大同股東的一分子，衷心希望股東用選票選出自己支持的董事和獨立董事，引進監督力量，所有的股東就不要分彼此。也感謝林郭董事長平和參與這次的股東臨時會。

王光祥表示，大同召開第一次臨時董事會，本人將會推舉林文淵先生擔任大同董事長，照顧全體員工和股東，齊心協力創造大同下一個百年榮光。

(時報資訊)