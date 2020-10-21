Netflix在21日公布2020年第三季財報，會員數淨增220萬，全球付費會員總數達1.95億，由於上半年成績創新高及前置效應，導致年增率趨緩。亞太區是本季付費會員數淨增長最大來源，占全球46％，營收按年增長率也達66％。

亞太區是本季付費會員數淨增長最大來源，占全球46％，營收按年增長率亦達66％，尤其在韓國和日本的寬頻家戶普及率已達雙位數。另據路透社報導，Netflix在韓國的業績也是讓第三季成長的一大動力，截至9月，Netflix在韓國共服務330萬付費會員。

在製作方面，目前部分大型節目已在疫後恢復製作，如《怪奇物語》第四季，動作片《紅色通緝令》、《獵魔士》第二季等。自3月中以來，逾50部作品均已完成主要拍攝工作，Netflix樂觀預估，年底前可以再完成逾150部作品拍攝工作。

Netflix也大力改善產品、合作夥伴和整體消費者體驗，在印度第三季完成使用者介面在地化，提供印地語版本，與印度最大行動通信業者Reliance Jio合作，推出行動及光纖寬頻套裝方案，另和印度金融機構合作，讓會員付款流程更簡便。

Netflix表示，各方都在積極爭取消費者時間和互動機會，在傳統電視、遊戲和使用者自製內容等主要娛樂類型仍占據大量觀看時間之下，Netflix在其中佔比仍屬少數。Comcast旗下的Peacock平台在第三季推出，迪士尼高層人事近期重整，更多娛樂產業者將轉向串流發展，期待能與迪士尼等其他業者一同爭取娛樂大眾的機會。

(工商 )