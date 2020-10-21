我駐斐濟人員遭陸方外交官打傷，外交部昨表示，代表處已對斐濟警方「完成報案手續」。但據了解，衝突事件過後，在斐濟政府斡旋調停下，大陸駐斐濟大使館向斐濟警方撤案，斐濟政府亦承諾，我國駐處後續舉辦公開活動將派員協助，避免再發生滋擾事件。

但對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書上指出，目前包括「亞太報導」與台灣主流媒體，都主述今年十月八日，我舉辦斐濟國慶酒會，遭兩名中國大陸的外交人員闖入，強行拍照，引發口角，進而打人，毆傷我外交官，傷重住院，輕微腦震盪。儘管民進黨政府以及多數媒體都如此報導，但是對黃暐瀚而言，他的心中還是保持著兩點質疑。

首先，事件發生時間是10月8日，為什麼整整十天，兩岸都沒有人出面控訴？第二，我方控訴「被毆打」，但斐濟警方的說法，卻是「大陸外交官被台北辦事處人員毆打」，又是為何？

黃暐瀚認為，以目前兩岸的緊張關係，以民進黨政府的態度，以及外交部長吳釗燮的「發言強度」，老實說，我們的人都被打了，事件發生第二天，外交部立刻開正式記者會，訴諸國際，控訴對岸，那是一點都不稀奇的事情。但為什麼沒有？

而更怪的是，對岸控訴「被台灣人打」，泱泱強國，外交官「被打」，豈會善了？怎能善了？為什麼台灣不作聲，大陸也不作聲，整整十天，都沒人出來開罵？又是怎麼回事？

黃暐瀚表示，斐濟事件中透著貓膩，這讓他想都想不明白，除了力挺我外交人員之外，「其中的真相，還需得明白。」

(中時新聞網)