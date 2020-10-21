台中市政府警察局第三分局東區分駐所日前至轄區幼兒園舉辦「小小警察體驗活動」，計有58名小朋友及4位老師熱情參與，副所長徐孟廣以淺顯易懂又逗趣的說明方式，帶領小朋友們認識警察平常都在做些什麼工作，1個半小時精心安排的體驗活動，在小朋友的歡笑聲中一下子就結束了。

在這場「小小警察體驗活動」中，派出警員于竑駿化身大哥哥，向小朋友們講述道路交通安全小故事，故事中以「森林市長-沙鼠」開車的視角，提醒小朋友們在馬路上要注意哪些規則，當小朋友們聽到森林市長開車遇到走在路上邊滑手機的小動物們時，激動得大喊：「小心！走路不可以滑手機！」天真又機靈的反應令人莞爾。

有獎徵答活動時，活力四射的小朋友們對於大哥哥的提問，踴躍舉手搶答，員警也發現，小朋友們雖然年紀尚小，對於交通安全規則已大多有正確的認知與觀念，實在很不簡單。

這次體驗活動也帶來員警平日執勤常用到的應勤裝備，不時響起的無線電發報聲超有臨場感，能夠親手觸摸平常電視上才看得到的反光背心、防彈衣、頭盔、盾牌等裝備，讓小朋友們臉上難掩興奮之情，小朋友身著防彈背心、警帽、手持指揮棒模擬交通指揮工作，個個都是架勢十足、萌度破表。

東區所副所長徐孟廣表示，許多警察同仁服勤時都有類似經驗，路過的家長指著警察對小朋友說：「再不乖，叫警察把你抓走，」這種舉動常讓同仁有苦難言，也會造成小朋友的恐懼心理，讓需要警察協助時無法順利與孩童溝通。

(中時 )