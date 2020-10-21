配合民進黨政府「非核家園」的政策，當初花80億購買的核四燃料棒持續運回美國，近日有報導「燃料棒22日凌晨全數運出」等相關報導，核四公投領銜人黃士修表示，燃料棒運出僅是經濟委員會審查預算案的「附帶決議」，從未在院會審查和表決，政府卻一直謊稱是立法院決議，強調執政黨「怕了啦」。

黃士修指出，燃料棒運出並非立法院決議，僅是經濟委員會審查預算案的「附帶決議」，屬建議性質並無強制力，更從未在院會審查和表決，政府一直謊稱立法院決議，是欺騙媒體記者的假新聞。

他說，燃料棒運出不影響核四重啟，運轉超過40年的核電廠都有燃料棒可買，新型ABWR的核四廠怎麼可能買不到燃料棒？他說，刻意把汽車的油倒掉很蠢，但油用完了去加油即可，不代表無法重啟。

黃士修說明，自2018年7月4日運出第一批燃料棒起，政府不斷放出「核四確定重啟無望」訊息，為的就是誤導社會對核四公投的認知，因此在明年年8月28日公投之前急著送走所有燃料棒，卻又不敢正式在立法院決議。

他解釋，重大政策若正式通過立院決議就有效力和民意代表正當性，民進黨絕對多數其實做得到，但民進黨是非常害怕核四公投的，因為反核在上次公投結果以顯示是少數民意，但是反核背後的利益太過龐大。

另外在兩岸關係交惡的敏感時間點，把核四燃料棒送走等同宣告國際認定的準自產能源斷炊，未來還要大幅提升天然氣佔比，此舉嚴重削弱國家安全，核四公投小組絕對不認同為了政黨利益出賣台灣主權的行為。

(中時 )