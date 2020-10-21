網友分享樓梯間被擺滿盆栽的照片，讓《爆怨公社》小編忍不住驚呼搞得像「風水大陣」，佩服。（照片來源：截自《爆怨公社》）

大多數人都知道，為了消防逃生安全，公寓、大樓的樓梯間或走廊等公共空間，不能堆放雜物，但許多人仍為了貪圖方便，放自己的東西，最常見的就是鞋子、鞋櫃，不過有網友分享一張樓梯間的照片到《爆怨公社》，誇張程度讓小編驚嚇高喊：打從心底佩服！

一名網友在《爆怨公社》分享一張樓梯間的照片，並抱怨：「逃生梯擺東西已經很不應該、你還擺到都沒路可以走、真的是有夠自私、以為這樓梯是你私人的開心農場嗎？」。照片中只見各式各樣的花盆、植物，佔據至少5個台階，且不是只擺在樓梯的一側，而是「擺好擺滿」全部台階，要想爬樓梯，必須從盆栽「頭上」跨過去。

這樣的場景讓《爆社》小編也忍不住驚呼：「小編以為樓梯間放拖鞋、鞋子、已經是很厲害、沒想到！！一山還有一山高，可以在樓梯間放盆栽、搞得好像風水大陣、真的讓小編打從心底佩服」。

網友們看了也紛紛回應：「他擺花，你就在花前面擺香爐、每天三柱香往上拜，看看誰狠」、「為了避免滋生蚊蟲，買一罐漂白水，好好幫每一盆消毒」、「先拍照檢舉，再不改善，幫忙用漂白水澆花」「跟路邊水溝蓋上擺盆栽一樣」、「是棋，其實他在下一盤400年來無解的死棋」、「他應該是頂樓的住戶，也圍起來不讓人上陽台去」。

中時新聞網提醒您，根據《公寓大廈管理條例》規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可罰行為人4萬至20萬元。

如果住戶在火警發生時，堆放雜物或鞋櫃已阻塞逃生通道，致生危險於他人的生命、身體或健康者，依據〈刑法〉第189條之2第1項後段規定「阻塞集合住宅或共同使用大廈之逃生通道，致生危險於他人生命、身體或健康者亦同」可處3年以下有期徒刑。

(中時新聞網)