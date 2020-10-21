道奇投手柯蕭累積季後賽生涯201次奪三振。（道奇隊臉書）

有志難伸的英雄柯蕭(Clayton Kershaw)終於在21日世界大賽首戰揚眉吐氣，78球投完6局失1分，8次三振，只被敲2支安打1次保送。雖然柯蕭先前對釀酒人也很威風，但這畢竟是世界大賽，稱得上是生涯代表作。柯蕭此戰也讓季後賽奪三振次數達到201次，史上第2多！今年就有機會獨居紀錄保持人。

史上季後賽最多K的是太空人韋藍德(Justin Verlander)的205K紀錄，若非他受傷缺陣，太空人有可能打進世界大賽，他的紀錄也不會被追上。柯蕭開心地說：「棒透了，拿下系列賽第一場的意義重大。對我個人來說真是美妙，繳出好投並且在世界大賽奪勝。」

柯蕭此戰狀態極佳，首局雖被攻佔一二壘但化解危機，之後他找回滑球的手感就開始修理光芒打者了。柯蕭前5局有19顆球讓打者揮空，幾乎是他生涯最佳表現。即使第5局被凱麥爾(Kevin Kiermaier)轟出陽春炮，柯蕭馬上就滑球連發K掉祖尼洛(Mike Zunino)。

「我第一局的滑球有點失控，所幸我撐過去沒有掉分，然後我漸漸找回感覺。」柯蕭總計35顆滑球、31顆速球、12顆曲球，光芒打者在凱麥爾開轟之前居然連續被解決13人。道奇打線也很幫忙，先給柯蕭打了6分壯膽，他退場後又追加2分，聯手搶得首勝。

(中時新聞網)