節目批中天遭陸操控！周玉蔻、林昶佐未查證抹紅中天

媒體人周玉蔻昨（20日）於政論節目中討論中天換照一事，卻引用錯誤資訊，指稱中天是「中共的心戰武器」以及「拿中國政府補助」等未經查證之事實。周玉蔻過去也曾在政論節目上公開散佈相將非事實的評論，並於2018年向旺中集團道歉。今年二月，NCC因政論節目因未經查證報導而重罰電視台100萬早有先例，針對周玉蔻昨日的言論，NCC將如何處置，外界都在看。

NCC對政論節目不實內容重罰早有先例，今年二月中天新聞台政論節目因播放200萬噸文旦丟水庫，時任NCC代理主委翁柏宗表示，中天政論節目有直播、採訪，屬於新聞播報性質，傳遞錯誤農產資訊，影響農產交易，損及農民收益，委員會議認為違反衛廣法第27條的違反事實查證原則，裁處100萬元。如今，因中天換照事件，周玉蔻再度於政論節目中散佈過去就曾提出、並因而道歉的不實消息，NCC會如何處置，外界都在看。

而周玉蔻之前就曾誣指前總統馬英九收受頂新集團2億元的政治獻金，經馬英九出面提告，全案在2019年判決定讞，法院要求周玉蔻需賠償180萬元，並在4大報登報道歉；周玉蔻當時刊登道歉啟事說：「道歉聲明，道歉人周玉蔻公開傳述馬英九先生於2012年競選第13任總統時，曾收受頂新魏家新台幣二億元非法政治獻金的不實言論，損及馬英九先生之名譽，特此澄清並表達歉意。道歉人：周玉蔻」。

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(中時新聞網)