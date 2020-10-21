工業電腦廠樺漢(6414)旗下超恩宣布推出AMR自主移動機器人解決方案，透過提供完整的開發套件與一站式方案服務，可有效節省整體專案成本，搶攻建構新世代智慧工廠、智慧醫療、工業自動化、智慧物流、互動式智慧服務等智聯網（AIoT）邊緣運算應用商機。

超恩2006年成立，目前實收資本額5億元。樺漢2018年6月透過持股62.36％的子公司AIS併購超恩，藉此擴展產品線，深入工業用寬溫嵌入式電腦、機器視覺、影像監控分析、智能交通、智能控制、工業自動化、AGV無人搬運車及多埠乙太網等應用領域。

據樺漢財報揭露，超恩2019年營收6.09億元、年增達1.9倍，營益率自8.02％升至10.23％，稅後淨利0.46億元、年增達2.59倍，每股盈餘（EPS）8.87元，較前年0.01元三級跳。2020年上半年稅後淨利0.39億元、年增達1.25倍，已逼近去年全年表現。

超恩此次推出的AMR自主移動機器人解決方案，採用第11代Intel Core處理器並結合Intel工業邊緣運算平台（EII），提供新世代核心技術與傑出AI運算效能、支援最新5G和WiFi 6高速無線資料傳輸、強固級產品可靠度設計及一站式整合方案服務。

超恩表示，此次推出的AMR自主移動機器人解決方案，有效提供快速AI人工智慧功能導入、快速商品化及快速上市時間，在滿足與日俱增的AMR應用方案需求時，可兼顧整體專案時程與客製化彈性，搶攻AIoT邊緣運算應用商機。

(時報資訊)