AI人工智慧預計是下一個十年最重要的技術。為協助臺灣半導體產業在AI及5G新一波科技中取得發展優勢，工研院與新思科技攜手合作成立人工智慧晶片設計實驗室(AI Chip Design Lab)，今(21)日舉辦揭牌記者會，期望透過此實驗室之成立，提供AI晶片設計之基礎軟硬體資源，降低AI晶片設計門檻，集結更多業者投入裝置端AI晶片技術的開發，助攻臺灣半導體產業，加速臺灣AI晶片發展。

根據IEK Consulting調查，2030年AI創造全球市場營收15.7兆美元，GDP成長達14%，顯見若臺灣掌握AI晶片關鍵技術將有利拓展國際市場。智慧國家一直是政府的施政目標，經濟部努力推動結合半導體與系統業者發展AI晶片與垂直整合應用，去年成立「臺灣人工智慧晶片聯盟」，透過經濟部之全球研發創新夥伴業科計畫補助業者，期望助於產業合作推動新的產業升級，今日人工智慧晶片設計實驗室成立是很重要的里程碑，有利於開發高競爭力的AI晶片，發展臺灣最有機會的關鍵AI應用服務。

新思總裁暨共同執行長陳志寬在美國矽谷透過視訊表示，新思致力協助臺灣半導體產業技術的升級，實際投資臺灣並成立AI研發中心，擴建在臺灣的研發團隊以厚植先進製程與AI研發基礎，本次與工研院合作成立「人工智慧晶片設計實驗室」，加速建構臺灣AI晶片產業鏈，而做為全球EDA、IP及軟體品質與安全解決方案的領導廠商，新思將持續透過產官學研的緊密合作，協助提升臺灣AI的研發能量，進而掌握相關的商機，與臺灣夥伴共創產業發展新局。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克強調，AI晶片生產過程涉及多樣化的技術，從設計、製造、封測，必需搭配不同的工具軟體，其中，AI晶片研發的速度，更是攸關產品上市關鍵。人工智慧晶片設計實驗室將由工研院提供設計與驗證服務，新思科技提供晶片設計工具，希望從教育訓練、晶片設計、軟體開發、系統驗證、產業諮詢等五大方向協助業者開發AI晶片，透過此實驗室軟硬體資源之協助，預計將可縮短30%~50%開發時程，降低業者進入AI晶片設計門檻。

新思全球副總裁暨臺灣區總經理李明哲也進一步說明，除了支持政府產業政策，新思也協助臺灣人工智慧晶片聯盟(AITA)推動AI成為新世代之科技產業發展，這次與工研院共同設立「人工智慧晶片設計實驗室」，將建構AI架構設計、AI編譯器研發，以及AI軟硬整合等關鍵技術，可有效改善當前國內業界缺乏這些關鍵技術的窘境，加速AI晶片提早6個月上市(AI晶片開發週期平均約1.8~2.5年)，並提升AI晶片效能達25% ，強化業界的AI技術能量，加速臺灣AI產業鏈的形成。

人工智慧晶片設計實驗室提供AI晶片設計服務，加速臺灣AI產業落地。此實驗室自2019年開始建至軟硬體平台，今年10月揭牌啟用試營運，針對服務模式規劃進行試運行，以及建置AI SoC參考設計平台。預計人工智慧晶片設計實驗室2021年10月正式營運，提供業者AI晶片系統設計及軟體開發服務、AI晶片系統驗證等服務。

(時報資訊)