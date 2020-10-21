牧德(3563)今(21)日發表新產品—旋轉盤四線測試機，牧德董事長汪光夏表示，此設備結合牧德、久元(6261)、陽程、賦盈專業技術，跨界垂直整合推出新設備，預計今年第4季在大廠客戶測試，今年底到明年第1季開始大量銷售。

牧德科技在今天TPCA展中發表新設備，汪光夏表示，旋轉盤四線測試機結合牧德AOI智慧光學影像及精密檢測技術、久元半導體電測技術、陽程科技高速精密自動化技術及賦盈科技PCB電測技術，垂直整合半導體電測技術、AOI及高精密量測技術，是牧德在PCB 跨界新領域的開始，此設備最主要是針對HDI、5G、Mini LED、汽車板高階線路板產品所開發，預計今年第4季開始在大廠客戶測試。

汪光夏表示，此設備與同業最大差異有三項，第一新料號治具更換快四倍以上，第二藉由創新技術，在重測命中率一步到位準確量測，大幅領先競爭對手四向盲測的命中率，第三則是透過智慧光學影像快速分析，定位系統數值統計AI微調及標準測試阻值自動計算，能大幅提升稼動率及降低測針傷及PCB板之風險，打破此設備長期被國外廠家所壟斷，由於牧德科技是全球唯一一家光學檢測設備一條龍供應商，目前全球前100大PCB廠商就有90%是牧德科技的客戶群，此次牧德科技上下垂直整合跨界推出最高性價比的四線電測機，將會為營收開創另一新活水，預計今年底到明年第1季開始大量銷售。

在設備售後服務方面，汪光夏表示，牧德有24小時品質服務中心叫修專線及遠端戰情中心做快速診斷處置，因此可以提供客戶全方位安心使用公司設備，未來此產品將擴展至載板及軟板，公司也將持續投入研發，開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力。

(時報資訊)