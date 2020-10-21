立法院今年7月三讀通過《國民法官法》，確立將來採取參審制，並將於2023年元旦上路。為讓國民熟悉新制度，司法院編列1億2000萬做推廣費用。根據司法院資料，將用2000萬來開發手遊、桌遊、AR、VR遊戲等，另編列2000萬與網紅合作宣傳。

司法院表示，《國民法官法》將於2023年元旦正式上路，不過距今僅剩2年3個月時間，時程極為急迫，為使一般國民能夠知悉《國民法官法》，理解擔任國民法官之權利義務，進而認同國民法官制度，被抽中國民法官時願意出任且做好國民法官工作，勢必要努力進行相關宣導作業。因應年齡、專業分眾推廣。

司法院明年編列1億2000萬做推廣宣傳，根據其預算分配，其中2000萬會用來開發電影、影音、動畫、遊戲（手遊、App、桌遊、實境遊戲、AR、VR）、漫畫、平面設計、懶人包、摺頁、海報。2000萬用來與網紅及網路節目合作、影音廣告、關鍵字。

司法院也預計用900萬打造國民法官識別系統、找代言人、IP人物以及舉辦活動記者會；廣告部分，司法院預計以3900萬在電視媒體做廣告託播、合作電視節目、做電視電影紀錄片；廣播則預計以500萬在各大廣播電台播出或是Podcast播放；出版物宣導品與大數據預計使用700萬；戶外廣告也預計打2000萬。

國民黨立委吳怡玎則質疑，司法院的廣告行銷費是否有必要花到1億2000萬？過去司法院對於民眾如何去開庭也沒有好好推廣教育宣傳，許多民眾一直到開過庭了才知道要怎麼做，此時做這些廣宣真的有助於民眾了解國民法官制度嗎？

(中時 )