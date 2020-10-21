和「愛麗絲」歡慶花毯節10周年 全台首創花卉沉浸式體驗（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中國際花毯節邁入10周年及《愛麗絲夢遊仙境》出版155年，台中市政府以「愛麗絲的花境探險」為主題，推出地毯式花卉藝術。首支動畫CF21日發表，搶先曝光展場巧妙的「迷宮」設計，預告11月14日將呈現夢幻般的愛麗絲花境，更能看到「活」動的故事場景。

台中市觀光旅遊局今日發表2020台中國際花毯節首支動畫CF，除搶先曝光展場巧妙的「迷宮」設計，主花毯「勇氣之心」更是令人驚艷，由高10公尺的紅心皇后居高臨下朝著愛麗絲飛來，皇后由一群忠心的撲克牌士兵簇擁著，巧妙呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節。

2020台中國際花毯節以「愛麗絲的花境探險」為主題，展區呈現故事中兔子、帽匠、智蟲等角色。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

觀旅局長林筱淇表示，主花毯秀時間搭配水霧四射與動態裝置，打造超越想像的探險故事。其他角色如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將一一現身展區，帶領遊客體會書中蘊藏的勇氣之路。

林筱淇說明，「主題式」活動規劃已行之有年，然而戶外花卉策展以「沉浸式體驗」規劃卻是全台首創。市府為歡慶花毯節屆滿10周年，今年以嶄新的策展模式，將整個展場塑造為柴郡貓造型迷宮，當遊客踏進展場，便可沉浸於精心設計的「夢境」與「迷宮」情境。

林筱淇特別推薦，每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓在旁提問，根據遊客的「抉擇」，將影響最終看到的結果。參觀不再只是拍照打卡、「被動」接收資訊，更可以「主動」創造屬於自己的花境探險，獲得更深刻的啟發。

(中時 )