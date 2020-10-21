今天上午有兩家知名航空器觀察網站網紛紛貼文表示，一架美軍RC-135W電偵機短暫的飛越台北市上空，消息傳出引起不少軍事專家及航空迷大為震驚。實際上，台北市上空為軍機禁航區，而博愛特區更有限制進禁飛空域範圍，即使是我國空軍的任何一種飛行器要飛越，都需要經過軍方及國安單位核准。專家強調，會發生早上航空追蹤網站出現類似RC-135飛越台北上空的狀況，應該都是這些航空網站在資料設定上有誤所導致，狀種狀況在世界各地經常發生。

「東京雷達」（Tokyo Radar）上午貼出同樣訊息指出，一架美軍RC-135W電偵機，疑似31500呎的高度，短暫飛越台北市上空。(翻攝自Tokyo Radar 推特)

相當受到航空與軍事迷關注的追蹤航空動態的推特「Golf9」與「東京雷達」（Tokyo Radar）上午都貼出同樣訊息指出，一架美軍RC-135W電偵機，疑似31500呎的高度，短暫飛越台北市上空，。

由於正值美中台三方關係緊張之際，這項消息一出自然引人注意。但國內專業的航空追蹤網站《台灣西南空域》指出，有一些自己架站的ADSB玩家沒有設定好自己站台的準確經緯度和天線高度，造成MLAT計算錯誤，在飛航追蹤網站屢見不鮮，如前陣子的美國EP-3E飛越中央山脈，飛越台北市上空，以及美國RC-135偵查機從屏東起飛等等，都是MLAT計算錯誤的實例。

例如本月17日上午9點半左右，也有消息傳出一架中共軍機進入我高雄山區後折返，《台灣西南空域》網站立刻破解此為假訊息。該網站從相關資訊所推算出來的航跡，從時間上來看，該機9點27分位置在汕頭外海，9點28分卻跑到350公里外的高雄山區，一分鐘飛行350公里的距離，如果以音速每小時1224公里來計算，這是17倍音速的速度，即可證實這是因為系統推算錯誤而造成的假訊號。

更有甚者，今年三月MarineTraffic顯示，當時正在進行敦睦遠航的海軍油彈補給艦磐石艦，位置竟然在大陸江蘇南通市，也引起不少人關注，不過事後證實，這些船舶AIS系統遭到大陸刻意更改，因此有專家研判，包括航空追蹤網站Flightradar或Twitter的航空守望，未來都會是資訊戰、輿論戰的新型態，不到半年就應驗了。

但空軍司令部今(21)日駁斥，此為假訊息，並非事實。空軍司令部強調，對於臺海周邊海、空域狀況，本部運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握，並適切應處。

(中時新聞網)