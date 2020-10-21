中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心今表示，我國近日接獲日本官方透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知，該國檢出3例自我國入境新冠肺炎抗原陽性個案，分別為未足歲男嬰(案1)、30多歲女性(案2)及1歲男童(案3)，均為本國籍。截至目前，出境後檢出陽性者共累計49人。

指揮官陳時中表示，案1父母長期在日本工作，今年1月隨父母一同返國，因父母預計再次前往日本工作，10月10日在國內自費檢驗結果為陰性，個案10月12日入境日本，迄今無症狀，於機場採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

案2因預計前往日本工作，曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本，於日本機場進行抗原檢測結果為陽性；個案離台迄今均無症狀，目前於日本防疫旅館隔離中；10月20日核酸檢驗結果為陰性。

案3父母長期居住日本，今年1月與母親一同返台(父親於2月入境)，在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫，10月5日症狀緩解，10月14日與父母前往日本，於入境時採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

陳時中表示，衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人，應採檢147人，其中114人僅採驗核酸檢測，結果均為陰性，其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。截至目前，出境後檢出陽性者共累計49人，已採檢1100多名接觸者，核酸檢測、血清檢測結果都為陰性。

(中時新聞網)