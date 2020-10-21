美豬將在明年元旦進口，因含有萊克多巴胺備受爭議，北市特別在「台北市食品安全自治條例」增訂罰則，台北市議會法規委員會21日一讀會通過，嚴格規定凡在台北市販售的豬肉及其他相關產製品，不得檢出「乙型受體素」（萊克多巴胺）並新增第17條之1條文，違反者處6萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

台北市食品安全自治條例第9條之1規定，北市販售的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素，但北市議員擔心，如未有罰則就沒有強制力，因此新增第17條之1條，並在21日一讀會通過，未來二、三讀通過後，將送入立法院闖關。

北市衛生局長黃世傑說，民眾對萊克多巴胺有疑慮，因此北市府的態度強調，要清楚標示來源，如果能夠零檢出是最好的；黃還說，中央已有萊克多巴胺含量的規定，但不見得所有人都同意。

針對中央是否會同意通過自治條例，黃世傑表示，當然希望中央通過，也可能駁回或停滯，但這是一個表態，議會和北市府都希望能夠零檢出。

北市衛生局食品藥物管制科長陳怡婷指出，「台北市食品安全自治條例」在2016年增訂第9條之1，規定台北市販售豬肉及產製品不得檢出乙型受體素，但未訂罰則，修正通過增訂食品安全自治條例第17條之1後，只要違反第9條之1規定，可處6萬元以上10萬元下罰鍰，可按次處罰。

(中時 )