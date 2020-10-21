前立委段宜康批評「中天電視台不是媒體，是心戰武器。」國民黨革實院長羅智強在臉書酸段宜康「縮頭6年」、「連烏龜都敗給你」，還嗆段「無信之徒，到底哪來的顏面說三道四啊？」結果發文短短 3小時，逾2萬人按讚、逾1300則留言及555次分享，其中各種段宜康與曲棍球的kuso照被大量貼上，彿若洗版，都在酸嗆段宜康。

羅智強發文指段宜康說「中天電視台不是媒體，是心戰武器。」啊？？ 段宜康你可以先吞曲棍球嗎？ 6年了、 6年了、 6年了…烏龜躲在殼裡6年，也會伸出頭，你當了6年縮頭烏龜，死不吞曲棍球，連烏龜都敗給你了。王世堅說跳海就跳海，守信守諾，段宜康拖了6年，曲棍球還沒吞。人無信不立，這種無信之徒，到底哪來的顏面說三道四啊？

這則貼文雖短，但有千餘人回應，表示「子曰：“人而無信，不知其可也。”偏偏民進黨這種人很多！」「想扁他的請舉手」「段宜康，前帳未清，後帳免談。不過話又說回來，心有土龍無四維，騙完神明騙人民，上有好者，下必甚閹，而今滿城盡是段宜康」「烏龜躲久了，怕人們忘了牠，特地把頸給伸了出來，然後，等眾人問候！」「心戰武器？！所以我說那個冥視？那個三粒呢？」「快吞球」。

(中時 )