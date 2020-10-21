又到了一年一度的好市多「黑色購物節」，活動時間為11月23日至29日，與去年一樣長達7天，讓會員撿便宜、買到手軟！往年黑色購物節都是生活用品、家電3C最搶手，超殺價格開店就被搶購一空。

好市多的「黑色購物節」去年首度從3天延長至7天，今年同樣延續7天檔期，活動從11月23日至11月29日，是全球最長的黑色購物節，各店營業時間、折扣商品、目前仍保密到家，去年好市多有提前一天公開部份優惠商品，但多數商品都到當天到現場才知道。

去年民眾在「黑色購物節」瘋搶的大多是家電、日用品，像是Tefat鍋子特價2549 折扣1000、滿意寶寶輕巧褲，特價559，折扣100元以及伊萊克吸塵器特價6499，減2500元，是去年必搶三寶，還有唯一一條的鑽石項鍊，LG 70吋液晶電視限量10幾台，都是開門秒售完。Apple的系列商品去年則是沒有列入「黑色購物節」特價。

(中時新聞網)