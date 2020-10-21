鄧紫棋嗆網友。（圖／翻攝自鄧紫棋工作室微博）

鄧紫棋專輯《摩天動物園》今年獲得金曲獎的評審團獎。（圖／中時資料照片）

29歲香港女歌手鄧紫棋有「鐵肺歌后」封號，最近她在金曲獎大放異彩，雖因疫情無法到典禮現場，仍憑《摩天動物園》獲得金曲獎的評審團獎。近日她的工作室曬近照，引來毒舌網友酸她宣傳速度慢，叫她別只會在酒店拍照，引來本尊回嗆：「你要冷死我啊？」

鄧紫棋2008年出道，因遼闊的音域和巨肺唱功走紅，2年後她來台發行首張專輯台灣版，2013年入圍第24屆金曲獎最佳國語女歌手獎，21歲的她成為金曲獎史上最年輕的歌后入圍者，隔年她又參加《我是歌手2》，收穫不少人氣，卻也因人紅是非多引來不少大頭症傳聞。

感情方面，2年前鄧紫棋認戀造型師男友Mark，今年5月爆出兩人農曆新年期間到泰國秘婚，還邀了至親好友飛抵當地參加，Mark的妹妹也有在當地打卡。對此，鄧紫棋經紀人當時說：「藝人私事我們通常不作回應，但這次傳聞實在太好笑，G.E.M.（鄧紫棋）托我轉告她還沒結婚，大家不用恭喜她了，但是謝謝大家關心，哈哈！」

最近鄧紫棋發文，因為太忙、太晚睡又再度生病，但好想念開演唱會，工作室曬出她在飯店拍的美照，卻有網友說：「你能及時點嘛？還有多嘗試外景，別老是在酒店拉窗簾當背景拍拍就完了」，鄧紫棋傻眼回罵：「不能。我生病幹嘛還要出去外面？你要冷死我啊？」粉絲也批評：「明知人家感冒還說出這種話的粉絲沒有心嗎？」、「想累壞我們寶貝」、「現在在哪拍照，拍照背景是啥都有人管了，真住大海」、「人好看怎麼拍都好看幹嘛要隨波逐流呢」。

(中時新聞網)