台北市一名女大生日前因為坐在公車博愛座上，遭另一名站著的婦人當眾罵「這裡有寫博愛座！你們書都讀到哪裡去了」，一旁的乘客也接著出面為女學生說話「博愛座不代表一定要讓位」，雙方你來我往、互不相讓，最後婦人甚至說「我也是老師耶！小心點！不然讓你們上新聞！」

目擊者將此事過程發表在Dcard上，他說因為公車上乘客眾多，婦人疑似緊靠著坐博愛座的女學生，女學生可能感覺一直被撞、被壓覺得煩悶，但是他不確定兩人是否有對話，他只聽到婦人突然說「欸！這是博愛座耶！你不讓位就算了！我不能靠著嗎？這裡有寫博愛座！你們書都讀到那裡去了？」

隨後車上其他人也加入爭執，有乘客表示「博愛座不代表一定要讓位」、「我們讀文化不代表我們沒唸書！」，該婦人也回應「我也是老師耶！小心點！不然讓你們上新聞！」發文的目擊者在文中表示，該婦人應該不是老師，不然不會有「學生沒唸書」的心態，也相當佩服當初挺身站出來說話的同學。

貼文一出，網友們紛紛留言「博愛座又不是一定要讓，我從來不讓坐的，讀不讀書跟讓不讓座有關係嗎？」、「博愛座是要給需要的人坐而不是一種『我比你大我更應該坐』」，也有人覺得「我們讀文化不代表我們沒唸書」有點多餘。

(中時新聞網)