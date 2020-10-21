新竹市長林智堅（左）爭取內政部經費，打造1.6公里長無障礙、植栽豐富的「綠蔭走廊」，內政部長徐國勇21日特別前來「驗收」並大讚堪稱典範步道。 （陳育賢攝）

新竹市政府打造1.6公里長的公道五人行步道，內政部長徐國勇也大讚堪稱典範步道。 （陳育賢攝）

新竹市政府打造1.6公里長的公道五人行步道，內政部長徐國勇也大讚堪稱典範步道。 （陳育賢攝）

往來新竹市與竹科園區要道的公道五路，過去沿線人行道路狹窄、障礙物多、設施破損，市府爭取內政部6000萬經費整建，打造1.6公里長無障礙、植栽豐富的「綠蔭走廊」，內政部長徐國勇21日特別前來「驗收」並大讚堪稱典範步道。

徐國勇表示，「鎮公道五不只是新竹的門面、更是台灣的門面，許多國際大廠設址新竹，外賓下飛機後常直奔竹市，因此十分讚許林智堅領導的市府團隊積極爭取經費，打造出這條「典範級」道路，像是設置汽機車停車彎，讓人車分流，並將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是1條真正「以人為本」的道路。

市長林智堅表示，公道五路是串聯新竹市東西邊的要道，鄰近高速公路交流道、清交大與竹科園區。他說，1條好的人行道，可讓居民、上班族生活得更安心，此路段人行道總計花費6199萬，最特別設計是在路邊停車格前後方，把人行空間從原來3.6米變成5.5米，不僅形成自然的避車灣，也有更多空間打造綠廊。

林智堅指出，步行城市是他上任後的重點施政，至今已投入超過20億，打造了總長62公里的人行步道，包括民眾熟悉的三民路隆恩圳、經國路上的綠園道、以及全市校園通學步道。

工務處長吳堂安表示，公道五路人行道工程不只移除消防栓，電線桿、變電箱等超過50處障礙物，也一併解決長期來管線、標誌牌雜亂無章等亂象，過去各式弱電管線占用既有排水暗溝，影響排水，此次也都一併解決，讓步道動線順暢、不再雜亂無章。

此外，這次人行道還增加公道五路的綠地空間，由單點串連成線、面，保留既有生長良好的行道樹，並擴大植栽帶增進喬木生長空間，改善整體人行環境。

(中時 )